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Büyükelçilerden güven mektubu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AB Delegasyonu#Kore Büyükelçisi
Büyükelçilerden güven mektubu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini Beştepe’de kabul etti.

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Kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Büyükelçilerden güven mektubu

AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav

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Büyükelçilerden güven mektubu

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Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq 

Büyükelçilerden güven mektubu

 Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo

Büyükelçilerden güven mektubu

Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren

 

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AB Delegasyonu#Kore Büyükelçisi

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