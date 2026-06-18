Büyükelçilerden güven mektubu

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Kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav

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Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq

Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo

Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren