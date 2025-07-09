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Büyükelçilerden güven mektubu

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#CUMHURBAŞKANI  Erdoğan#Ukrayna#Büyükelçileri
Büyükelçilerden güven mektubu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI  Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak Cumhuriyeti, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti.

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Beştepe’deki kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ukrayna Büyükelçisi Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Guennad ile ayrı ayrı görüştü.   

Büyükelçilerden güven mektubu
Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, kabule ailesiyle geldi.

 

 

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#CUMHURBAŞKANI  Erdoğan#Ukrayna#Büyükelçileri

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