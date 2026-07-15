Büyükelçilerden "Erik Dalı" düellosu

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Ankara'da Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Günü resepsiyonu, diplomatik temasların yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu. Haftalar önce sosyal medyada başlayan dostane meydan okuma, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'yi bu kez aynı sahnede buluşturdu.

Gecede sahne alan Ankara havalarının sevilen ismi Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği "Erik Dalı" eşliğinde iki büyükelçi karşılıklı oynadı. Davetlilerin alkışları arasında gerçekleşen gösteri, resepsiyonun en çok ilgi gören anlarından biri oldu.

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Belçika Büyükelçisi Van de Velde'nin mayıs ayında bir etkinlikte oynadığı "Erik Dalı"nın sosyal medyada ilgi görmesinin ardından Fransa Büyükelçiliği, resmi hesabından yaptığı paylaşımla Büyükelçi Dumont adına dostane bir meydan okuma başlatmıştı. Beklenen buluşma, Fransa Milli Günü resepsiyonunda gerçekleşti.

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Resepsiyonda yaşanan samimi anlar, diplomatik gecenin en dikkat çeken görüntüleri arasında yer alırken, sosyal medyada da "Erik Dalı diplomasisi" yorumları yapıldı. Türkiye'ye özgü Ankara havasının iki yabancı büyükelçiyi aynı sahnede buluşturması, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.