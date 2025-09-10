Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu

Haberin Devamı

Beştepe’deki kabulde Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.





Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.



Erdoğan, dün ayrıca Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia’yı da Beştepe’de kabul etti.