Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avustralya, Lüksemburg, Moldova, Paraguay büyükelçilerini kabul etti.

 Beştepe’deki kabulde Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu


Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu


Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Erdoğan, dün ayrıca Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia’yı da Beştepe’de kabul etti.

 

 

