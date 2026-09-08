Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam’ı, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered’i, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson’u, Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.



Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.