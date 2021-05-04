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Gündem
Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 04.05.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Büyükelçisi Rodrigo Arcos Castro ile Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane'nin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Şili Büyükelçisi Rodrigo Arcos Castro ile Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane'yi kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu

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