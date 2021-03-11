MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBüyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
GeriGündem Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca ile Dominik Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'nın güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Tınca, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Dominik Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'yi de kabul etti. Kabulde Büyükelçi Lora, Erdoğan'a güven mektubu sundu, ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi