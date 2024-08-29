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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'da güven mektubu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi#Ankara
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana Ankarada güven mektubu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana Ankarada güven mektubu

Kabulde, Almanya Büyükelçilik Ataşesi Kurmay Albay Frank Kammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe selamladı.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana Ankarada güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Büyükelçi Latheef, Toft, Scheurer, Andoh, Sorg ve Hasanss'ı ayrı ayrı kabul etti.

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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana Ankarada güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef'i kabul etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana Ankarada güven mektubu

İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana Ankarada güven mektubu

Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi#Ankara

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