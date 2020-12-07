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AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan İsveç ve Malezya Büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunan İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i kabul etti.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sazali, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu

Sazali'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

 

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