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Muhammet BAYRAM/DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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BELÇİKA ve Kamboçya'nın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Huynen, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Huynen'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i de kabul etti. Kabulde Büyükelçi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu


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