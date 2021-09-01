Büyükelçi Matis, ‘mavi tik’ alamadı, şikâyet tweeti attı, büyük destek buldu: ‘Kanka takma kafana, gönlümüzde mavi tıklısın’

‘GENÇLERBİRLİKLİ MATİS’

Takipçilerden bazıları Matis’in paylaşımının altına, “Bence Kara Murat sizsiniz”, “Atilla’nın torunu”, “Türk olduğunuzun tescili bu”, “Sevdiğimiz bi abimiz”, “Boşverin onların mavi tıkını, biz size çiçek gönderelim”, “Attila’nın torunu.. Gönüllerdesin. Mavi tıkın olmasa da olur”, “Büyük Gençlerbirlikli Viktor Matis”, “Takma kafana kanka, sen gönlümüzde mavi tıklısın zaten”, “Önemli olan kalplerin mavi boncuğuna sahip olmak!” mesajlarını yazdı.

TWITTER FENOMENİ

Matis, sosyal medyada Türkiye’de en çok takip edilen yabancı büyükelçilerden. Türkçe paylaşımlarıyla ilgi çeken Matis 50 bine yakın takipçiye sahip. Türkiye’ye ilk olarak 2005’te adım attı. 2007’de 1.5 yıllık bir görev için yeniden geldi. Türkçe öğrenmeye başladı. Döndüğü ülkesinde başladığı ikinci üniversitede Türkiye üzerine uzmanlaşarak ‘Türkiye Cumhuriyeti Diplomasi Tarihi’ başlıklı bir tez yazdı. 2010’da Türkiye’ye Eğitim ve Kültür Ataşesi olarak atandı. Ardından misyon şefi yardımcısı oldu ve 2016’ya kadar çalıştı. 2019’da büyükelçi olarak tekrar Türkiye’ye atandı.

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