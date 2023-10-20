Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Dışişleri Bakanı basın başdanışmanı oldu

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2019-2023 yıllarında Vatikan nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak çalışan Göktaş, 10 Ağustos 2014’ten 2018 sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. Göktaş, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ise 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Basın Başmüşaviri idi. Göktaş, Şubat ayında Vatikan’daki görevini tamamlayıp yurda dönmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Merkez Büyükelçi olarak görev yapmaktaydı. Gazeteci-yazar, dinler tarihçisi ve çevirmen olarak da tanınan Göktaş, 2011 yılında Başbakanlık Basın Başmüşavirliği’ne atanmadan önce, Roma'da 1998-2011'de NTV'nin İtalya temsilcisi, 2004-2011'de ise Anadolu Ajansının İtalya muhabirliği görevlerini de yürütmüştü.

Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in "Ölümü Seviyorlar Benim" (Armoni, İstanbul 1988), Necip Mahfuz'un "Başkan'ın Öldürüldüğü Gün" (Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992), Salih El Kallab'ın "Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü" (Belge, İstanbul 2007) adlı çalışmaları Lütfullah Göktaş’ın Türkçeye kazandırdığı eserler arasında yer almaktadır.

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Büyükelçi Göktaş’a 2018’de İtalya, 2022’de ise Vatikan tarafından devlet nişanı tevcih edilmiştir.