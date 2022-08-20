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Büyükelçi kararından sonra Erdoğan ve Herzog görüştü

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#İsrail#Isaac Herzog
Büyükelçi kararından sonra Erdoğan ve Herzog görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefonda görüştü, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde işbirliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#İsrail#Isaac Herzog

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