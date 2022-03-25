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Büyükelçi Göktaş’a, ’Vatikan Devlet Nişanı’ verildi

#Lütfullah Göktaş#Vatikan#Devlet Nişanı
Büyükelçi Göktaş’a, ’Vatikan Devlet Nişanı’ verildi

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’a, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından, ’Pius Nişanı’ (Vatikan Devlet Nişanı) verildi.

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Papalık Sarayı’nda dün düzenlenen törenle, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’a, Pius Nişanı takdim edildi. Büyükelçi Göktaş’a nişan, seremoni eşliğinde Vatikan Başbakan Vekili Edgar Pena Parra tarafından tevdi edildi. Törende, Büyükelçi Göktaş ile birlikte Bosna- Hersek, Brezilya Bulgaristan, Fas, Kosta Rika, Malezya, Senegal ve Slovenya’nın Büyükelçileri’ne de Vatikan Devlet Nişanı verildi.

Üst düzey yabancı devlet ve hükümet yetkilileri ile Vatikan nezdinde görev yapan büyükelçiler arasından belirlenen isimlere tevdi edilen Pius Nişanı’nın kökenleri, 1847’de Papa 9’uncu Pius’un yaptığı bir düzenlemeye dayanıyor. Söz konusu nişan, günümüzde Vatikan Devlet Nişanı olarak da adlandırılıyor. İspanya Eski Kralı Juan Carlos, Belçika Eski Kralı 2’nci Albert, İsveç Kralı 16’ncı Carl Gustaf, İtalya Eski Başbakanı Silvio Berlusconi, İtalya’nın şu anki Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Vatikan Devlet Nişanı ile taltif edilmiş kişiler arasında bulunuyor. 

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Büyükelçi Göktaş, 2018 yılında İtalya Devlet Nişanı da almıştı. Göktaş, Türkiye ve İtalya arasındaki ikili münasebetlere yaptığı müspet katkılardan dolayı İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından ’Commendatore’ unvanıyla taltif edilmişti. Göktaş, 1990’lı yıllarda Vatikan’a bağlı en eski yüksek öğrenim kurumu Papalık Gregorius Üniversitesi’nde dinler tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamasının akabinde, İtalya’da uzun süre gazeteci olarak çalıştı. 8 yıl Basın Başdanışmanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ekibi arasında bulunan Göktaş, son 3 yıldır ise Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği görevini yürütüyor.

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#Lütfullah Göktaş#Vatikan#Devlet Nişanı

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