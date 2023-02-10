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Büyükelçi Devrim Öztürk enkaz altında

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Tahsin Ertuğruloğlu#Devrim Öztürk
Büyükelçi Devrim Öztürk enkaz altında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bakanlıkta bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tarihin en büyük felaketinin yaşandığına işaret ederek, “Yaşadığımız bu felaket karşısında KKTC bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı” dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri’nden acı bir haberi paylaştı: "Deprem bölgesinde temsilciliklerimiz var, Gaziantep’te, Diyarbakır’da ve Hatay’da. Bir de İstanbul’da temsilciliğimiz var.Deprem bölgelerine 11 büyükelçimizi görevlendirdik. Zaten bölgemizde 17 personelimiz vardı, 14 personel daha gönderdik. Maalesef Hatay temsilcimiz Büyükelçimiz Devrim Öztürk ve görev yapan bir personelimiz halen enkaz altındalar. Henüz büyükelçimizden bir haber alamadık."  

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Tahsin Ertuğruloğlu#Devrim Öztürk

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