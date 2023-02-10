Büyükelçi Devrim Öztürk enkaz altında

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Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tarihin en büyük felaketinin yaşandığına işaret ederek, “Yaşadığımız bu felaket karşısında KKTC bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı” dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri’nden acı bir haberi paylaştı: "Deprem bölgesinde temsilciliklerimiz var, Gaziantep’te, Diyarbakır’da ve Hatay’da. Bir de İstanbul’da temsilciliğimiz var.Deprem bölgelerine 11 büyükelçimizi görevlendirdik. Zaten bölgemizde 17 personelimiz vardı, 14 personel daha gönderdik. Maalesef Hatay temsilcimiz Büyükelçimiz Devrim Öztürk ve görev yapan bir personelimiz halen enkaz altındalar. Henüz büyükelçimizden bir haber alamadık."