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Son dakika haberi... Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

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#Cumhurbaşkanlığı#Resmi Gazete#Atama
Son dakika haberi... Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 00:20

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre; Rusya Federasyonu nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Polonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Fas Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Burundi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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#Cumhurbaşkanlığı#Resmi Gazete#Atama

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