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Büyükçekmece'deki korkunç cinayette şok ses kaydı! "Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun"

#Murat Kartal#Cinayet#Baybaşin Ailesi
Büyükçekmecedeki korkunç cinayette şok ses kaydı Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydı ortaya çıktı. Sahte gözaltı formülüyle 2 polis tarafından evinden alınarak hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilen Kartal ile polisler arasında geçtiği iddia edilen konuşmalarda sarsıcı diyaloglar geçiyor.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat’tan itibaren Büyükçekmece’de boş bir arazide yapılan kazı çalışmasında 4 Şubat Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal’ın son ses kaydına ulaşıldı. Dört gün boyunca yapılan kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydında, sahte gözaltı formülüyle kendini evinden alarak hasımlarına teslim eden polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut arasında geçen diyaloglar ortaya çıktı.

Ses kaydında, hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilmeden dakikalar önce polislerle maktulün arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer alıyor. Polisler tarafından uzun süre gezdirilirken tedirgin olduğu ses tonuna yansıyan Murat Kartal’ın, polislerle aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak ailesine attığı öğrenildi.

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“NİYE BÖYLE ARABADA GEZİYORUZ”

Murat Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, “Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?’ sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal’ın, ’Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Aldığım yer belli yani. Sıkıntı değil de ama niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum’ cevabını verdiği polis ekibinin ise ‘müsterih ol’ diyerek karşılık verdiği görülüyor.

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