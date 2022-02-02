Büyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı! Geniş güvenlik önlemi alındı, olay yerine kimse alınmıyor

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Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğle saatlerine doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı. Gizemli kazıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

DÜN AKŞAM KAZI YAPILMAYA BAŞLANDI

Büyükçekmece'de polis, dün akşam boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yapmaya başladı. İncelemeler, gece boyunca devam etti. Arazide nöbet tutan polis ekipleri, sabaha karşı tekrar arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek de verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak bölgede devriye gezdi.