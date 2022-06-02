Büyükçekmece’deki feci kazada yeni ayrıntı

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Olay, dün Kumburgaz’da saat 16.50 sıralarında E-5 karayolu üzerinde gerçekleşmişti. Takla atarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasında dalmıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken ölü sayısı ise bu sabah 3’e yükseldi. Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney’in ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



Gözden Kaçmasın Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza kamerada Haberi görüntüle