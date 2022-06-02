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Büyükçekmece’deki feci kazada yeni ayrıntı

#Büyükçekmece#Trafik#Kaza
Büyükçekmece’deki feci kazada yeni ayrıntı

Büyükçekmece’de dün yaşanan kazada ölü sayısı 3’e yükselirken gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler’in daha önceden ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

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Olay, dün Kumburgaz’da saat 16.50 sıralarında E-5 karayolu üzerinde gerçekleşmişti. Takla atarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasında dalmıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken ölü sayısı ise bu sabah 3’e yükseldi. Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney’in ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büyükçekmece’deki feci kazada yeni ayrıntı

FECİ KAZADA YENİ AYRINTI

Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler’in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.
Büyükçekmece’deki feci kazada yeni ayrıntı

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#Büyükçekmece#Trafik#Kaza

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