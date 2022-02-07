Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor! Murat Kartal yüzüne sert bir cisimle vurularak öldürülmüş

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Büyükçekmece Pınarbaşı Mahallesi'ndeki kazılarda Murat Kartal'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili detaylar belli oluyor.

YÜZÜNE SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayla ilgili, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Murat Kartal'ın cesedin bulunduğu alanın yakınlarındaki Yavuz Yavuztürk'e ait villada sorgulanıp işkence gördükten sonra elleri ve ayaklarını bağlayıp, yüzüne sert bir cisimle vurarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ

Cesedin sol bilek kısmında kelepçe olduğu, ayak ve ellerinin iple bağlandığı ve kafasına ise poşet geçirildiği kaydedildi. Ekiplerce villada yapılan inceleme ve aramalarda kan izlerine rastlandığı öğrenildi. Ayrıca cesedin üzerinden bir miktar para, Ali Şimşek adına düzenlenmiş sahte kimlik, otomobil anahtarı ve alışveriş faturaları çıktığı kaydedildi.

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Murat Kartal'a ait olduğu düşünülen cesedin kimlik ve ölüm sebebinin resmi olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.