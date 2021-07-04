MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBüyükçekmece'deki çifte cinayette sır perdesi aralandı! Korkunç detaylar
GeriGündem Büyükçekmece'deki çifte cinayette sır perdesi aralandı! Korkunç detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece'deki çifte cinayette sır perdesi aralandı! Korkunç detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde ikisi de 30 yaşında Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin öldürüldüğü çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike ile Fırat B. ve Furkan Ö. gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli koca ve yanındakilerin kadını araca bindirmeleri ve Gökhan Denli'yle de tartıştıkları anların güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 Haziran saat 01.40'da yaşanan çifte cinayette, sokakta yürüyen Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin yanına yaklaşan araçtan 2 kişi indi. Gönül ilişkisi yaşadıkları iddia edilen Denli ve Benli ile otomobilden inenler arasında tartışma çıktı. Kimlikleri belirsiz şüpheliler, Denli'yi bıçakladı. Kaçmaya çalışınca da arkasından tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Denli, hayatını kaybetti. Şüpheliler Adalet Bike'yi ise, zorla otomobile bindirip, götürdü. Ancak şüpheliler, genç kadını da öldürüp, cesedini, yol kenarına atıp, kaçtı.

BIÇAKLAYIP, HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre; Polis ilk olarak Gökhan Denli'nin öldürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada polise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike'ye ait olduğunu beliredi. Bike’nin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı, araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi.

Adalet Bike’nin ölümündeki düğüm çözülüyor... İşte cinayet silahı: Jaguar
Adalet Bike’nin ölümündeki düğüm çözülüyor... İşte cinayet silahı: Jaguar

Büyükçekmecedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı Korkunç detaylar


Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca öldürülen Adalet Bike’nin evli olduğunu belirledi.

Bu bilginin ardından çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, çifte cinayetin şüphesi Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike'nin peşine düştü. Ekiplerin çalışmaları sonucu Mahmut B. ile Fırat B. ve Furkan Ö. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin cinayetlerde kullanılan silahları attıkları yerleri polislere gösterebileceklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çifte cinayet dehşeti
Çifte cinayet dehşeti

Öte yandan şüphelilerin Gökhan Denli ile tartıştığı ve Adalet Bike'yi zorla araca bindirdikleri anların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çifte cinayet dehşetinde sır perdesi aralanıyor Şüpheli koca aranıyor
Çifte cinayet dehşetinde sır perdesi aralanıyor! Şüpheli koca aranıyor

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi