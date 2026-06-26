Büyükçekmece'de zincirleme kaza: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

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Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Karaağaç mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyreden bir kamyon, bilinmeyen bir nedenle arızalanarak emniyet şeridinde durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir kamyon emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı.