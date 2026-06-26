Büyükçekmece'de zincirleme kaza: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Vehbi DEMİR - Emin YEŞİL - Ramazan İŞİKLİ/ İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 16:58
Büyükçekmece, TEM Otoyolu'nda 3 kamyon ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Öte yandan kaza yapan otomobilde AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın da olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Karaağaç mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyreden bir kamyon, bilinmeyen bir nedenle arızalanarak emniyet şeridinde durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir kamyon emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı.
Bu sırada aynı istikametteki başka bir kamyon, kazaya karışan 2 kamyona ve 1 otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanıp kamyonda sıkışan şoför Abuzer Yılmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü.
Kaza nedeniyle bölgede trafik
yoğunluğu oluştu. Trafik havadan da görüntülendi.