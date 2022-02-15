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Büyükçekmece'de yol çöktü, 5 yaşındaki çocuk içine düştü

#Istanbul#Büyükçekmece#Yol Çökmesi

Büyükçekmece'de çöken yoldaki çukura 5 yaşındaki çocuk düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay 13 Şubat Pazar günü Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kanalizasyon borularının geçtiği bölgede birkaç metre derinliğinde çukur oluştu. 5 yaşındaki İdil Mungan annesi Işıl Mungan ile birlikte sokakta yürüyordu. Küçük çocuk yolda oluşan çukurun içine düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çocuk çukurdan çıkarıldı. Olayın bildirilmesinin ardından belediye ekipleri çukurun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Çukura düşen çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı. 

Büyükçekmecede yol çöktü, 5 yaşındaki çocuk içine düştü

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Ailesinin çektiği cep telefonu görüntülerde vücudunda oluşan çizikleri gösteren ve büyük korku yaşayan çocuk gözyaşları içinde "Orada bir tane çukur vardı. Çukurun içine düştüm yanlışlıkla" diye konuştu. 

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"BİR ANDA ÇOCUK YOLUN İÇİNE DÜŞÜYOR"

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Mesut Uçaltan , "Çocuk annesinin elinde dururken, bir anda çocuk yolun içine düşüyor. Annesi bağırmış çevreden yardıma gelmişler. Annesi çıkarmış. Aşağı yukarı 2- 2.5 metre derinlik var. Allah'tan su yokmuş içinde su olsa çocuk giderdi. İnşaat vardı ilerde o yapılırken çok ağır vasıta geçti. Yolda bir oturma oldu herhalde. Çocuğun durumu iyi çok şükür en sevindirici olan o" dedi. 

ÇUKUR KAPATILDI

Çukurun oluştuğu bölgede bugün onarım çalışması yapıldı. İş makinelerinin yardımıyla kanalizasyon hattının geçtiği bölge tamamen kazılarak düzenleme yapıldı. Çalışma boyunca sokak trafiğe kapatıldı.

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#Istanbul#Büyükçekmece#Yol Çökmesi

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