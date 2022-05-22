Büyükçekmece'de yılan ile kedinin kavgası kamerada

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Olay, dün gündüz saatlerinde Kumburgaz Mahallesi'nde gerçekleşti. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan evin bahçesine girdi. Bahçede bir süre oyalanan yılan, apartman sakinlerinin dikkatini çekti. Hayvanı gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken, yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kedinin bir süre kovalamasının ardından yılan, bahçeden çıkarak kayboldu.

KEDİNİN YILANA KARŞI MÜCADELESİ CEP TELEFONU KAMERASINDA



Yaşanan o anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evin bahçesine giren yılanın, kediye saldırmasının ardından bir süre daha bahçede kalarak ortadan kaybolduğu görülüyor.