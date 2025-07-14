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Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili belli oldu

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#Büyükçekmece#Belediye Başkanvekili#Hakan Çebi
Büyükçekmecede yeni Belediye Başkanvekili belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 11:35

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in yerine Meclis Üyesi Hakan Çebi oy çokluğuyla seçildi.

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Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

OY ÇOKLUĞUYLA BELİRLENDİ

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi Hakan Çebi, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı aday gösterildi.

Gizli oylamada ilk iki turda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 35 oyun 20'sini alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi.

​​​​​​​İstanbul Valiliğince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilli Ahmet Şahin'in İçişleri Bakanlığınca 9 Temmuz'da görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

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Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi kullanılmıştı.

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#Büyükçekmece#Belediye Başkanvekili#Hakan Çebi

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