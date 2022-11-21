Büyükçekmece'de yamaç paraşütü uçuşunda canlı yayın yaparken telefonunu düşürdü

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Avcılar'da telefon tamircisi Ahmet Öz, 5 yıldır yaptığı gibi geçen cumartesi günü yamaç paraşütü uçuşu yapmak için bir grup arkadaşıyla Büyükçekmece'de Mimaroba'ya gitti. Buradaki yamaçtan kendisini boşluğa bırakan Öz, bir taraftan aksiyon kamerası ile kayıt yaparken, cep telefonunu da çıkararak, "Güzel bir hava var. Canlı yayın yapalım" dedikten sonra elindeki cihaz kayarak yaklaşık 200 metre yükseklikten düştü. Bir anda neye uğradığını şaşırarak, "Telefon gitti" diyen Ahmet Öz, aksiyon kamera kaydını durdurdu. Kısa süre sonra yeniden kamera kaydına geçerek, "Telefon düştü… Yapacak bir şey yok. Keyfini çıkaracağız artık" dedi.





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Yaşadığı bu olayı anlatan Öz, şöyle dedi:

"Hafta sonu bir uçuş yaptık. Aksiyon kamera ile görüntü alıyorduk. Cep telefonu ile canlı yayın yapacaktık. Hava biraz sertti. Ancak, rüzgarı hesap etmedik. Telefon bir anda elimden uçup gitti. Tahsin Günay ağabey ile uçuyorduk. İndiğimizde telefonu buldu. Düşen telefonun ekranı ve arka kamerasında kırık vardı. Ancak, akşam görüntü vardı. Sabah hiç görüntü de gelmedi. Hiç çalışmadı. Telefonun düştüğü yerde ortalama 200 metre yükseklik vardı. Aşağısı otluk alandı. Bu uçuşlarda gözlük, telefon, anahtar gibi şeyler düşürülebiliyor. Denize düşüren de oluyor. Bazen elimizden kayıyor. Olmuyor değil."

Bir süre önce bir arkadaşının sözünün etkisinde kalarak paramotor ile havalandıktan sonra bir cep telefonunun ekranını yerden yüzlerce metre yükseklikte değiştiren Ahmet Öz, 5 yıldan bu yana uçuş tutkunu olduğunu söyledi.

Uçuşa meraklı Tahsin Günay da, birlikte havalandıklarını, kendisinin havada cep telefonu ile güneşi çektiğini belirterek, "Ahmet'in bir elinde aksiyon kamerası, diğerinde cep telefonu olduğunu gördüm Cep telefonunu düşürdüğü yeri gördüm, inişte gittim buldum" şeklinde konuştu.