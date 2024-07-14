×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece'de yakıt tankeri devrildi! Trafik durdu

Güncelleme Tarihi:

#Büyükçekmece#Tanker#Trafik Kazası
Büyükçekmecede yakıt tankeri devrildi Trafik durdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 12:27

İstanbul'da Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yakıt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralanırken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 31 ALN 097 plakalı yakıt tankeri şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı. Metrelerce sürüklenen tanker, devrilerek yolu tamamen kapattı. K

azada, tanker şoförü M.B., ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri, karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyükçekmece#Tanker#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!