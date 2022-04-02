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Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık

#Kumar#Villa#Büyükçekmece
Büyükçekmecede villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık

Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan polis, kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı.  Kumarbazlara toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi.

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Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti. Türkoba mahallesi, Cumhuriyet caddesinde bulunan villayı bir süre izleyen polis ekipleri, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından Cumhuriyet savcılığından alınan izinle perşembe günü saat 23.45 sıralarında baskın düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında içende kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı. Polis kamerasıyla da görüntülenen baskın sırasında villanın adeta bir "casino" gibi dizayn edildiği belirlendi. içerde yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve pos cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin rulet ve teksas pokeri tabir edilen oyunları oynadıkları belirlendi.

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Büyükçekmecede villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık

RAMAZAN AYINDAN ÖNCE SON KEZ OYNADIK

Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine Ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Kumarbazlara Kabahatler kanunu gereği toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. İşletmeci ve iki krupiyer hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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#Kumar#Villa#Büyükçekmece

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