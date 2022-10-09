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Büyükçekmece'de trafikte korku dolu anlar! Üzerine balta ile yürüdü

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#İstanbul#Büyükçekmece#Balta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 09:40

İstanbul Büyükçekmece'de trafikte yol verme yüzünden tartışmaya giren sürücü, otomobilinden çıkardığı balta ile diğer sürücülerin üzerine yürüdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Olay, perşembe günü Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde bulunan sürücü, yol verme yüzünden K.Y. isimli sürücü ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, sürücü otomobilinden balta alarak K.Y.'nin üzerine yürüdü. Sürücünün elindeki baltayı gören K.Y., otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak öfkeli sürücü elindeki balta ile K.Y.'nin otomobilinin camlarını kırdı.

Büyükçekmecede trafikte korku dolu anlar Üzerine balta ile yürüdü

KAVGAYA MÜDAHALE EDEN BAŞKA SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Elindeki balta ile otomobiline binen sürücünün önü bu kez başka bir sürücü tarafından otomobille kesildi. Tekrar elinde baltayla otomobilinden inen saldırgan, önünü kesen sürücünün üzerine yürüdü.

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Büyükçekmecede trafikte korku dolu anlar Üzerine balta ile yürüdü
Sürücüler arasında bir süre gerginlik yaşandı. Elindeki balta ile tekrar otomobile binen saldırgan, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sefer de manevra yaparken, otomobili tartıştığı sürücünün üzerine sürdü. Sürücü kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Büyükçekmecede trafikte korku dolu anlar Üzerine balta ile yürüdü
Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sürücüleri emniyete götürdü. Tarafların, baltalı saldırganın zararları karşılayacağını söylemesi üzerine uzlaşarak şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Bunun üzerine polis 3 sürücüyü de serbest bıraktı.

Büyükçekmecede trafikte korku dolu anlar Üzerine balta ile yürüdü

Olay anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde öfkeli sürücünün elindeki baltayla diğer sürücünün üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

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Büyükçekmecede trafikte korku dolu anlar Üzerine balta ile yürüdü

 

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