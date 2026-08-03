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Büyükçekmece'de toprak kayması! Göçük altında 2 kişinin kaldığı iddia edildi

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#Büyükçekmece#Toprak Kayması#Mimar Sinan Sahili
Büyükçekmecede toprak kayması Göçük altında 2 kişinin kaldığı iddia edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 20:21

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil'de meydana gelen toprak kaymasında 2 kişinin göçük altında kaldığı iddiası üzerine arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahil ile binalar arasında bulunan toprak kısmında göçük yaşandı. Kayan toprak, sahil yolunu kapattı. O sırada sahilde olan vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine polis, sağlık, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bir kadın ve bir çocuğun göçük altında kaldığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler kürek, kepçe ve K9 eğitimli arama kurtarma köpekle arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Büyükçekmecede toprak kayması Göçük altında 2 kişinin kaldığı iddia edildi

Büyükçekmecede toprak kayması Göçük altında 2 kişinin kaldığı iddia edildi

 

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#Büyükçekmece#Toprak Kayması#Mimar Sinan Sahili

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