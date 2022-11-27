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Büyükçekmece'de tekne motoru hırsızlığının sırrı çözüldü! Kimliği şaşkına çevirdi

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#İSTANBUL#Tekne#Hırsız
Büyükçekmecede tekne motoru hırsızlığının sırrı çözüldü Kimliği şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 10:11

Büyükçekmece'de son dönemde artan tekne motoru hırsızlığının altından, tekne sahiplerine o motorları satan motor ustası çıktı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınanlardan birinin Büyükçekmece'de tekne motoru tamiri ve satımı yapan Sezer K. olduğu ve tekne motorlarını hırsızlara talimat vererek çaldırdığı belirlendi.

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Son dönemde tekne motoru, jet-ski ve tekne hırsızlıkları artmış, konuyla ilgili polis ekiplerine 15 adet resmi başvuru yapılmıştı. 11 Kasım'da yapılan bir tekne motoru hırsızlığındaysa kamera görüntülerinde, hırsızlıkta kullanılan beyaz bir otomobil tespit edildi. Polis ekipleri GPS sistemi ve güvenlik kameralarından o aracı takibe aldı. Çalınan motor teknelerinin Büyükçekmece'de bulunan, Sezer K.'ya ait motor tamiri ve satışı yapan bir dükkana götürüldüğü belirlendi. 19 Kasım'da 3 şüpheliden Berat A. ve Azat E. yakalandı. Sezer K.'nin şüphelileri motorları çalmak için yönlendirdiği ve şüphelilerden satın aldığı ortaya çıktı. Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sezer K'yi aynı gün dükkanında yakaladı. Şüphelilerin 4 adet tekne motoru hırsızlığına karıştığı tespit edildi. Geri kalan tekne motoru hırsızlığına karışıp karışmadıklarını tespit içinse soruşturma sürüyor. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Motor tamir ve satış dükkanın ruhsatı bulunmadığı için mühürlendiği öğrenildi. Sezer K'nin sattığı motorları bir süre sonra çaldırdığı öne sürüldü.

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"FATURA VERMEDEN SATTIKLARI TEKNE MOTORLARINI ÇALDILAR"

Daha önce tekne motoru çalınan Kemal Karagülle, "Çok bilgisi olmayan arkadaşlar gidip tekne alıyorlar, motor alıyorlar. Aldıkları yer, 'Biz size faturasını göndeririz' diyor. Aradan günler geçiyor, ne fatura ne irsaliye gelmiyor. Ben şahit oldum, arkadaşım buradaki dükkanlardan birinden motor aldı ve motoru çalındı. Motoru aldığı kişi faturasını göndermemişti. Motoru veriyorlar, parasını alıyorlar. Arkasından fatura vermiyor sonra da o motorlar çalınıyor" dedi.

MOTOR USTASI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Tutuklanan Berat A'nın 1 adet kasten yaralamadan, Azat E'nin silah, bıçak ve kesici alet bulundurmadan 1 adet, 1 adet iş yeri ve kurumdan hırsızlıktan suç kayıtları olduğu, tekne motoru tamiri ve satışı yapan Sezer K'nin ise 9 adet kasten yaralama, 2 adet suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi, 2 adet açıktan hırsızlık, 1 adet güveni kötüye kullanma, 1 adet zimmet, 2 adet tehdit, 1 adet yağma, 1 askeri bölgeye girme ve 1 adet parada sahtecilik suçlarından olmak üzere 20 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam eden Mehmet E'nin ise 2 adet silah, bıçak ve kesici alet bulundurmaktan, 3 adet kasten yaralamadan, 2 adet yağmadan ve 1 adet motosiklet hırsızlığından suç kaydı olduğu öğrenildi.

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#İSTANBUL#Tekne#Hırsız

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