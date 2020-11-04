MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBüyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu
GeriGündem Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:22 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu
Abone Olgoogle-news

Büyükçekmece'de bir tarlada erkek cesedi bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre boş arazide koyunlarını otlayan çoban tarafından yerde hareketsiz yatan bir erkek görüldü. Durumdan şüphelenen çoban ise polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yanında silah bulurken cesedin deforme olduğu ve 40'lı yaşlarda olduğunu belirledi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle