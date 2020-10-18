Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı
Büyükçekmece'de meydana gelen su kesintisinin ardından pek çok vatandaş, sular ne zaman gelecek sorusu ile konuya yanıt aramaya başladı. İSKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip eden vatandaşlar, Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, o konu hakkında İSKİ'nin yapmış olduğu açıklama
Büyükçekmece'de su kesintisi yaşanmasının ardından internet üzerinden konu hakkında yanıt aramaya başlayan pek çok kişi, İSKİ'nin sosyal medya hesaplarından yanıt bulmaya çalıştı. İSKİ'nin 18 Ekim Pazar günü saat 09.30'da verdiği yanıt ise şu şekilde oldu;
"Bölgedeki sorun giderilmiş ve kademeli olarak su verilmeye başlanmıştır. Ancak, depoların ve şebeke borularının tam dolarak istenen basınca ulaşması, kullanım yoğunluğu ve kot yüksekliğine bağlı olarak gecikmeli su alınabilmektedir. Bilgilerinize sunarız."
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