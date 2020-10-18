Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı

Büyükçekmece'de su kesintisi yaşanmasının ardından internet üzerinden konu hakkında yanıt aramaya başlayan pek çok kişi, İSKİ'nin sosyal medya hesaplarından yanıt bulmaya çalıştı. İSKİ'nin 18 Ekim Pazar günü saat 09.30'da verdiği yanıt ise şu şekilde oldu;

"Bölgedeki sorun giderilmiş ve kademeli olarak su verilmeye başlanmıştır. Ancak, depoların ve şebeke borularının tam dolarak istenen basınca ulaşması, kullanım yoğunluğu ve kot yüksekliğine bağlı olarak gecikmeli su alınabilmektedir. Bilgilerinize sunarız."