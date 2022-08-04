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Büyükçekmece'de sokak ortasında eşini darbeden kişiye çevredekiler müdahale etti

#İstanbul#Büyükçekmece#Kadına Şiddet

Büyükçekmece'de, bir kişi eşini sokak ortasında hakaret ederek darbetmeye başlayınca, çevredekiler araya girdi. Polis ekiplerinin de müdahalesi ile saldırgan karakola götürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 30 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde Kamiloba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İ.A.'yı iş yerinden bir erkek arkadaşı aradı. A.A., eşini kıskandığı gerekçesiyle otomobili kenara çekerek İ.A.'yı araçtan indirip hakaret etmeye başladı. A.A.'nın daha sonra darbetme girişiminde bulunması ile birlikte İ.A., ağlamaya başladı. Kadının seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale edip, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Büyükçekmecede sokak ortasında eşini darbeden kişiye çevredekiler müdahale etti

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, karı kocayı ifadelerini almak üzerine polis merkezine götürdü. Eşinin şikayetçi olması üzerine hakkında işlem başlatılan A.A. hakkında önleyici tedbir kararları uygulanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmecede sokak ortasında eşini darbeden kişiye çevredekiler müdahale etti

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#İstanbul#Büyükçekmece#Kadına Şiddet

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