Büyükçekmece'de site sakinlerinden protesto

Altan ÇİMEN- Mikail BIYIKLI-Emre Can URAN / İSTANBUL, (DHA)-

Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Güven, "Eğer elinizde karar varsa yönetimi size teslim ederiz dedik. Ama bize hiçbir mahkeme kararı göstermediler" şeklinde konuştu. Siteye yönetici olarak atandığını söyleyen Bekir Ören ise, "Kat mülkiyeti kanunundan doğan haklarımızı kullanarak olağanüstü genel kurul kararı uyguladık ve bu karar sonucu toplantı çoğunluğu sağlanarak başkan olarak seçildim. Seçimi kabul etmediklerini ifade ettiler. Daha önce mahkeme kararıyla kayyum istemiştik. Mahkeme beni yönetici olarak atamasına rağmen yaklaşık 1 ay olmasına rağmen yönetimden görevi devralamadık." diye konuştu.

"5-6 KİŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİM"

Sitenin yönetimi tarafından darp edildiğini söyleyen Murat Çelik, "Bir hafta 10 günden bu yana, alınan mahkeme kararıyla bugün yönetim ofisine gittik. Bu konuyla ilgili istişare yapıp, nasıl bir yol izleyeceğimize dair konuşmaya gittik. Biz Bekir Ören ile birlikte gittiğimizde farklı bir durumla karşılaştık. Bu durumda tamamen kavgaya yönelik toplanmışlar, hakaret, yüksek sesle bağırmalar sonucunda hepsi birlikte üstüme çullandı. 5-6 kişi tarafından darp edildim" dedi.

"MAHKEME BENİ YÖNETİCİ OLARAK ATAMASINA RAĞMEN 1 AYDIR GÖREVİ DEVRALAMADIK"

Site sakinleri tarafından seçilen yeni site yönetimi başkanı olduğunu iddia eden Bekir Ören, " Son zamanlarda bütün kat maliklerinin şikâyetçi olmasına rağmen yönetim ciddi anlamda problem yaratmakta. Kat mülkiyeti kanunundan doğan haklarımızı kullanarak olağanüstü genel kurul kararı uyguladık ve bu karar sonucu toplantı çoğunluğu sağlanarak başkan olarak seçildim. Seçimi kabul etmediklerini ifade ettiler. Daha önce mahkeme kararıyla kayyum istemiştik. Mahkeme beni yönetici olarak atamasına rağmen yaklaşık 1 ay olmasına rağmen yönetimden görevi devralamadık. Eski yönetim dediğimiz arkadaşlara ziyarete gittik hem bir çay içelim hem de yönetimin devrini alalım diye gittik. Ancak başka şeylerle karşılaştık. Orada birkaç arkadaşı saklamışlar. Konuşma esnasında çayımızın yarısını içmememize rağmen arkadaşlar bir yerlerden çıkarak bize saldırdılar. Bunun üzerine biz de kendimizi korumaya çalıştık. Bu süreçten dolayı da karakolda kovuşturma devam ediyor. " dedi.

"DEVİR TESLİM İÇİN KOLLUK KUVVETLERİNİ İSTİYORUZ"

Site sakinlerinden Kader Akbaş, "Biz yeni yönetimi destekliyoruz. Yeni yönetimin iş başı yapmasını istiyoruz, buna engel olmasınlar. Sitede kim karşı çıkıyorsa onlara karşı tehdit var, saldırı var. Malları zarar görüyor, arabaları çiziliyor. Biz devir teslim için kolluk kuvvetlerini istiyoruz. Kendilerinden başka hiçbir yöneticiyi kabul etmemektedirler. Yönetici atandığı zaman ya onları yumruklarla deviriyorlar ya da tehditler savuruyorlar. O yüzden kimse buraya yönetici olmak istemiyor, cesaret edemiyor" ifadelerini kullandı.

"KARGAŞA YARATIP YÖNETİMİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞLIYORLAR"

Site Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Güven, "806 daireden oluşan bir sitede yaşıyoruz. Yaşadığımız süreç malumunuz sürekli basına çıkıyoruz. Tencere, tava çalınıyor. Sitemizde huzur kalmadı. Dün yönetim ofisine geldiler ve bizlere yönetim kurulu olarak atandıklarını söylediler. Biz de ellerinde mahkeme kararı olup olmadığını sorduk. Mahkeme kararı olmadığını gördük. Bize hiçbir şekilde bir mahkeme kararı sunmadılar. Mahkeme kararı sunmadıkları gibi de yönetim kurulu karar defterlerini ele geçirmeye çalıştılar. Burası hem site yönetimi hem de kooperatif yönetimidir. Kooperatif yönetimini burada zorla defterleri ele geçirmeye çalıştılar. Buna izin vermedik. Bize kararı gösterin eğer karar varsa elinizde biz hukuk dışı bir hareket yapmayız. Eğer elinizde karar varsa yönetimi size teslim ederiz dedik. Ama bize hiçbir mahkeme kararı göstermediler. Şahsi hiçbir davam yok. Kendileri burada kat maliki de değillerdir bu arada. İkametgahları da sitemizde değildir. 31 Ekim 2021 tarihinde yapılan genel kurulla siteye 2 yıllık başkanı olarak atandım. Oy çokluğuyla Bekir Ören'e karşı kazandım. Bekir Ören'e yapmış olduğum hezimetin karşılığını bu şekilde almaya çalışıyor benden. Usulsüz bir şekilde toplantı yapıyor. Usulsüz bir şekilde yönetime gelmeye çalışıyor. Ellerinde hiçbir mahkeme kararı yokken sitede kargaşa yaratıp yönetimi ele geçirmeye çalışıyor" dedi.

"BİZ AİDATA ZAM YAPINCA BU EYLEMLER BAŞLADI"

Selçuk Güven eylemlerin aidat artışı yapıldıktan sonra başladığını belirterek, "Ocak ayında bir genel kurul yaptık. Genel kurulda sitemizde yapılması gereken demirbaşlarla ilgili bir aidat artışına gittik. Malumunuz ülkemizdeki ekonomik şartlardan dolayı her şeye zam geliyor. Biz de aidata zam yapmak durumunda kaldık. Biz aidata zam yapınca bu eylemler başladı. Bunu da ellerine koz olarak geçirip bunun üstüne gittiler. Bana böyle hazirun listesi gönderdiler. Şunun içerisinde sayısız sahte imzayla geldi. Çok sayıda kat malikinin elinde dilekçesi var hepsi savcılıkta şikayet etmiş durumdalar. Bunlarla da ilgili adli süreç devam ediyor. 7 Mayıs'ta yapmış oldukları bir toplantı var. O toplantıyı kendileri planlayıp kendileri yaptılar. Bizi dahil etmediler. Normalde kat mülkiyet kanununa göre olağanüstü genel kurula gitmesi gereken kişi yönetimdir. Benim gitmem gereken bir olağanüstü genel kurula benim dışımda kendileri gittiler. Ardından mahkemeye, genel kurul öncesinde yapmış oldukları siteye yönetici atanması ile ilgili bir dava var. Ardından genel kurul yapıp kendi avukatlarını site yönetimi gibi gösterip o avukatı üstünden de açmış oldukları davayı kendileri kabul ediyorlar. Burada hakimi, savcıyı ve hukuku da Türk adaletini de aldatıyorlar. Hukuku ve mahkemeyi aldatarak almış oldukları bir ara karar var. Biz bu kararı istinafa taşıdık. Şu an İstinaf süreci devam ediyor. Ellerinde kesin bir karar yok. Kesin karar olmadığını da söylediğimizde burada darp becerileri uygulanıyor. Şu an site yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda da sitemizin kooperatif başkanıyım" şeklinde konuştu.

"ÇOĞU İNSANI BU SİTEDE HİÇ GÖRMEDİM"

Site sakinlerinden Sevgi Orman uzun süredir sitede yaşadığını söyleyerek, "800 haneli bir sitedeyiz. Şu ana kadar çok huzurlu, mutlu hiçbir sorunumuz yoktu. Yönetimimizden memnunuz. Fakat ne olduysa bu Ocak ayından sonra oldu. Eylemler, tanımadığımız kişiler, dün mesela ben markete gidiyordum bir baktım bir kavga, gürültü, kalabalık ve çoğu insanın ben hiç bu sitede görmedim. Değişik değişik gençler hiç görmediğim gençler kesin bunlar dışarıdan gelmiş. Evimizde herhangi bir saatte kapımız çalınabiliyor. İşte bize imza. Ve çoğu kişiden aidatların düşürülmesi için imza topluyoruz diyerek imza toplayıp bunları yönetimin feshi için kullanmışlar. Yani endişeliyiz, huzursuzuz, gidişat çok kötüye gidiyor. Bu gidişatın sonunu hiç iyi görmüyorum. Herkes mahkemelerin sonunu beklesin. Davaların sonucunu beklesin" ifadelerini kullandı. (DHA)