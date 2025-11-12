Büyükçekmece’de seri cinayet ... 2 erkek otomobilde 1 kadın otel odasında öldürüldü

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükçekmece’de önceki gece 23.00 sıralarında bir işyerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin ön koltuğunda bulunan Emrah Yılmaz’ın (33) hayatını kaybettiğini, şoför koltuğunda oturan Emre Güçlü’nün (31) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Hastaneye kaldırılan Güçlü de sağlık çalışanlarının çabasına rağmen kurtarılamadı. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİS KATİLİN PEŞİNDE

Ekipler, olay yerinin yakınındaki Marina Park Otel’in güvenlik kameralarını incelediği sırada, otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, Melisa Kölekçi (27) isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişiyi de vuran kişinin Hakan K. (32) olduğu tespit edildi. Hakan K.’nin otele giriş yaptıktan sonra Melisa Kölekçi’nin de otele geldiği, Kölekçi’yi silahla vurduktan sonra otelden çıkıp yan yolda bekleyen otomobilin yanına giderek içindekilere silahla ateş ettiği belirlendi. Polisin olay yerinden yaya olarak kaçan cinayet şüphelisi Hakan K.’nin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.