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Ã–zel hastanelere nakledilen 10 bebeÄŸin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olunmasÄ± ve haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet savcÄ±sÄ± Y.E'nin makam odasÄ±nda tehdit edildiÄŸi iddiasÄ±yla ilgili BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda jandarma ekiplerine teslim olan ve itiraflarda bulunan tutuklu ÅŸÃ¼pheli M.E.O'nun ifadesine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

"VERMÄ°Åž OLDUÄžU TALÄ°MATLARLA DEÄžÄ°ÅžÄ°K Ä°ÅžLERDE GÃ–REVLENDÄ°RDÄ°"

ÅžÃ¼pheli M.E.O. ifadesinde, soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan ÅŸÃ¼phelilerden Mustafa Kemal Zengin'le Siirt'te ortak tanÄ±dÄ±klarÄ± sayesinde tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve ÅŸÃ¼phelinin kendisini Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼steÅŸarÄ± olarak tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Zengin'in sosyal medyasÄ±nda bÃ¼rokratlarla, iÅŸ insanlarÄ±yla fotoÄŸrafÄ± olduÄŸunu ve bu nedenle mÃ¼steÅŸar olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅŸÃ¼pheli, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

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"Mustafa Kemal Zengin benimle telefonla irtibata geÃ§erek Ankara'ya davet etti. YanÄ±na gittiÄŸimde kimliÄŸimi benden aldÄ±. YaklaÅŸÄ±k bir hafta sonra kimliÄŸimi ve Ã¼zerinde fotoÄŸrafÄ±m olan adÄ±ma dÃ¼zenlenmiÅŸ Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ± (MÄ°T) gÃ¶sterir kimliÄŸi verdi.



Avukat A.A.

Bundan sonra 'ArtÄ±k MÄ°T'e baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±n, benim verdiÄŸim talimatlarÄ± yapacaksÄ±n.' dedi. AynÄ± zamanda kimliklerle beraber tabanca, koruma kÄ±yafeti, yaklaÅŸÄ±k 100 adet 5,56 milimetre Ã§apÄ±nda fiÅŸek ve 2 kutu 9 milimetre Ã§apÄ±nda fiÅŸeÄŸi teslim etti. YaklaÅŸÄ±k olarak 1,5 yÄ±l vermiÅŸ olduÄŸu talimatlarla deÄŸiÅŸik iÅŸlerde gÃ¶revlendirdi."

ÅžÃ¼pheli M.E.O, 2023 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinden Ã¶nce farklÄ± illerde miting iÃ§in gÃ¶revlendirildiÄŸini, Mustafa Kemal Zengin'in yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 1,5 yÄ±lda, aylÄ±k Ã¼cretini Zengin'in yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±stan nakit aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve faaliyetlerde kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§larÄ± da bu parayla kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

"HÄ°Ã‡ KÄ°MSEYE VE HÄ°Ã‡BÄ°R BÄ°RÄ°ME BÄ°LGÄ° VERMEYECEKSÄ°N"

Siirt'te, 28 Ekim 2023'te Ã§akarlÄ± aracÄ±yla trafik Ã§evirmesine takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅŸÃ¼pheli M.E.O, "Polislere MÄ°T kimliÄŸimi ibraz ettim. Bana 'Devam edebilirsiniz.' dediler. Akabinde niÅŸanlÄ±mÄ±n evine gittim. Balkona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda kalabalÄ±k bir polis ekibinin aracÄ±mÄ± incelediklerini gÃ¶rdÃ¼m." ifadesini kullandÄ±.

Mustafa Kemal Zengin

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ÅžÃ¼pheli M.E.O. durumu telefonla ÅŸÃ¼pheli Zengin'e haber verdiÄŸini, Zengin'in kendisine sakin olmasÄ±nÄ±, polislere kesinlikle kimliÄŸini gÃ¶stermemesini, ifÅŸa olmamasÄ±nÄ± ve ettiÄŸi yemine baÄŸlÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Bir sÃ¼re sonra aracÄ±nÄ±n yanÄ±na indiÄŸinde yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirten ÅŸÃ¼pheli M.E.O, bunun Ã¼zerine Siirt Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Åžube'ye gittiÄŸini, buradaki polis memurlarÄ±nÄ±n da istihbarat ve asayiÅŸ ekiplerini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.



ÅžÃ¼pheli M.E.O. bu olayÄ±n akabinde polislerin ikamet ettiÄŸi ailesine ait evini aramak iÃ§in gittiklerini, yapÄ±lan aramada tabanca ile Ã§ok sayÄ±da fiÅŸek ve uzun namlulu tÃ¼fek fiÅŸeÄŸi bulduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

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'BAÅžINA GELEN BU OLAYI Ã‡Ã–ZECEÄžÄ°Z'

Bu olay nedeniyle tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 26 gÃ¼n cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ÅŸÃ¼pheli M.E.O. ÅŸu bilgileri verdi:

"Cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ktan iki gÃ¼n sonra, maaÅŸÄ±mÄ± elinden aldÄ±ÄŸÄ±m ÅŸahÄ±s yanÄ±ma gelerek bizimle alakalÄ± hiÃ§ kimseye ve hiÃ§bir birime bilgi vermeyeceksin. 'BaÅŸÄ±na gelen bu olayÄ± Ã§Ã¶zeceÄŸiz.' diyerek beni uyardÄ±.

Mustafa Kemal Zengin ve kendisiyle irtibatlÄ± diÄŸer ÅŸahÄ±slarla baÄŸlantÄ±mÄ± kestim. EylÃ¼l ayÄ±nda telefonumda bulunan uygulamadan numarasÄ± gÃ¶rÃ¼nmeyen bir kullanÄ±cÄ± beni aradÄ±. Kimsiniz diye sorduÄŸumda, 'Beni tanÄ±madÄ±n mÄ±, ben Zengin BaÅŸkan' dedi. ÅžahsÄ±n Mustafa Kemal Zengin olduÄŸunu anladÄ±m. Bana Siirt ilindeki yakalamam ile ilgili dosyamÄ±n akÄ±betinin ne olduÄŸunu sordu. Ben de kendisine yargÄ±lamamÄ±n devam ettiÄŸini, deÄŸiÅŸik bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek fazla bilgi vermek istemedim."

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ÅžÃ¼pheli M.E.O. ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Zengin, bana 'gÃ¼zel bir teklifinin olduÄŸunu, sÃ¶yleyeceÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±m takdirde devam eden dosyamÄ±n ceza almadan kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bununla beraber 100 bin dolar vereceÄŸini' sÃ¶yledi. Teklifinin ne olduÄŸunu sorduÄŸumda, 'Ben dÃ¼rÃ¼st konuÅŸmayÄ± severim, sana her zaman aÃ§Ä±k oldum. Ä°stanbul ilinde bulunan bir adliye personeli bizim iÅŸlerimize Ã§omak sokuyor ve bu ÅŸahsÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± eylemler senin dosyanÄ±n akÄ±betini de etkiliyor. Bu ÅŸahsÄ±n kimlik bilgisini, fotoÄŸrafÄ±nÄ±, araÃ§ plakasÄ±nÄ±, nerede Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸe geliÅŸ ve gidiÅŸ saatlerini sana sÃ¶yleyeceÄŸim. Sana motosiklet kullanan bir ÅŸahÄ±s ile bir silah gÃ¶ndereceÄŸim. Sen maskeli olarak motosiklet kullanan ÅŸahsÄ±n arkasÄ±na binerek, adliye personelinin kullanmakta olduÄŸu araca, trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda durduÄŸu esnada, tekerleklerine ve Ã¶n yolcu koltuÄŸuna birer el ateÅŸ edeceksin, kimseyi Ã¶ldÃ¼rmeyeceksin, amacÄ±mÄ±z sadece korkutmak.' dedi."

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Kendisinin Zengin'e bu kiÅŸinin kim olduÄŸunu sorduÄŸunu belirten ÅŸÃ¼pheli M.E.O, "'Ä°ÅŸi kabul etmeden sana kim olduÄŸunu sÃ¶yleyemem.' dedi. Kendisine bu iÅŸi kesinlikle kabul etmeyeceÄŸimi ve beni bir daha aramamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek telefonu kapattÄ±m." diye konuÅŸtu.

ÅžÃ¼pheli M.E.O. bir sÃ¼re sonra ÅŸÃ¼pheli Zengin'in Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸiyle ilgili haberi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kendisine teklif edilen iÅŸin bu olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na giderek ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu beyan etti.

SuÃ§lamalarda adÄ± geÃ§en ÅŸÃ¼pheli Zengin'in ise sorgusunda, hakkÄ±ndaki iddialarÄ± kabul etmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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OLAY

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar SoruÅŸturma SavcÄ±sÄ± Y.E. ile 30 AÄŸustos'ta Ã¶nce telefonla sonra da makamÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸen avukat A.A, bazÄ± ÅŸÃ¼phelilerin tahliyelerini gerÃ§ekleÅŸtirmezse suikast yapÄ±lacaÄŸÄ± ve ailesine zarar verilebileceÄŸi tehdidinde bulunmuÅŸtu.

Bunun Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, savcÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na ve yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlere iliÅŸkin bilgilerin ne ÅŸekilde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmÄ±ÅŸ, savcÄ±nÄ±n odasÄ±na kayÄ±t cihazÄ± yerleÅŸtirilmiÅŸti. Avukat A.A'nÄ±n irtibatÄ± tespit edilen M.K.Z'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ savcÄ±yÄ± aÃ§Ä±k ÅŸekilde Ã¶lÃ¼mle tehdit etmesi kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Jandarma'daki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelilerden 8'i adliyeye sevk edilirken, 4'Ã¼ kolluktan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi 8 ÅŸÃ¼pheliden 5'inin tutuklanmasÄ±na, 3'Ã¼ hakkÄ±nda ise adli kontrol tedbiri uygulanmasÄ±na karar vermiÅŸti.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Y.E'nin, Ã¶zel hastanelere nakledilen 10 bebeÄŸin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olunmasÄ± ve haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik 22'si tutuklu 47 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± fezleke, BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilmiÅŸti.