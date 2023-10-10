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Büyükçekmece’de polis memuru Cihat Ermiş’i şehit eden saldırgan hakkında yeni detay

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#Büyükçekmece#Polis#Şehit
Büyükçekmece’de polis memuru Cihat Ermiş’i şehit eden saldırgan hakkında yeni detay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 09:33

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş'i silahla vurarak şehit eden Muhammet Berke Çorak emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ayağındaki alçının nedeni de öğrenildi. 20 yaşındaki suç makinesinin 12 gün önce motosiklet kazası geçirdiği ve ayağının kırıldığı ortaya çıktı.

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Büyükçekmece Muratçeşme’de dün gece saatlerinde ihbar üzerine evine giden polis memuru Cihat Ermiş’i kapının arkasından açtığı ateş sonucu şehit eden 20 yaşında 32 ayrı suç kaydı bulunan Muhammet Berke Çorak’ın ayağındaki alçı dikkat çekmişti. Katil Çorak’ın ayağındaki alçının sebebinin 12 gün önce Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi.

Büyükçekmece’de polis memuru Cihat Ermiş’i şehit eden saldırgan hakkında yeni detay

Çorak’ın yaşadığı kaza sonrası yerde yaralı olarak videoları da ortaya çıktı. Görüntülerde Çorak’ın yerde ayağından yaralı olarak yattığı çevredeki vatandaşlarım müdahale ettiği görüldü.

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#Büyükçekmece#Polis#Şehit

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