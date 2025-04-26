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Büyükçekmece'de park yeri kavgası dehşete dönüştü

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#Büyükçekmece#Atakan Gülsever#Fatih Mahallesi
Büyükçekmecede park yeri kavgası dehşete dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 21:34

İstanbul Büyükçekmece'de, park yeri nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, Atakan Gülsever silahla vurularak hayatını kaybetti. Hafif yaralandığı belirtilen Gülsever'in yanındaki kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi ararken, olay anı araç içi kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Gülsever 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet etti. İş yerine gelen şüpheliler ile Gülsever arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Gülsever kafasından vurulurken, yanındaki kişinin bacağına kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmecede park yeri kavgası dehşete dönüştü

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda hafif yaralanan kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken, Atakan Gülsever'in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Büyükçekmecede park yeri kavgası dehşete dönüştü

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OLAY ANI KAMERADA

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kavgada kullanılan silah ele geçirildi. Polis ekipleri her yerde kaçan şüpheliyi ararken, olay anı saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.(DHA)

Büyükçekmecede park yeri kavgası dehşete dönüştü

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#Büyükçekmece#Atakan Gülsever#Fatih Mahallesi

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