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Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı

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#Büyükçekmece#Yangın#İett Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 10:22

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs hurdaya döndü.

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Büyükçekmece'de Muratçeşme Mahallesi'nde park halindeki bir otobüste saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Durakta park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

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#Büyükçekmece#Yangın#İett Otobüsü

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