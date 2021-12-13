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Büyükçekmece’de otomobil restorana daldı! Ortalık savaş alanına döndü

#Restoran#Otomobil#Bekçi
Büyükçekmece’de otomobil restorana daldı Ortalık savaş alanına döndü

Büyükçekmece, D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı ardından da yol kenarında bulunan bir restoran ile börekçiye daldı. Kaza sonrası Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yara almazken, restoranda yemek yiyen iki gece bekçisi yaralandı.

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Kaza, Büyükçekmece, D-100 Karayolu Avcılar istikameti yan yolda saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 HR 3210 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı ardından da yol kenarında bulunan bir restoran ile börekçi salonuna daldı. Kaza sonrası sürücü yara almazken, restoranda yemek yiyen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki gece bekçisi yaralandı. İş yeri çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan iki bekçiye ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

KAZA SONRASI 2 İŞ YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

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Kaza sonrası otomobilin savrularak durduğu restoran ile börekçi dükkanlarının salonları savaş alanına döndü. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalışanların kaza sonrası savaş alanına dönen iş yerinde temizlik yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

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#Restoran#Otomobil#Bekçi

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