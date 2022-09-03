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Büyükçekmece'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

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#İstanbul#Büyükçekmece#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 16:54

Büyükçekmece'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 14.40 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Celaliye mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Kadir Bektaş (63) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Tuğrul S. yönetimindeki kamyonete çarptı.

Araç içinde sıkışan Kadir Bektaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Bektaş'ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalesinde Kadir Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Büyükçekmecede otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Tuğrul S. ise hastaneye kaldırıldı. Bektaş'ın cenazesi ise ambulans ile çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. 

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"ÇOK ŞİDDETLİ SES DUYDUK"

Mahalle sakini, "Kaza oluşunu görmedim ama çok şiddetli ses duyduk. Daha sonra vatandaşlarla ilgili yerleri aradık. Sanırım diğer araçtaki kişi hayatını kaybetmiş, kamyonetteki ise hafif yaralanmış öyle söylendi" dedi.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Trafik Kazası

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