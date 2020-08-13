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Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de otluk alandaki yangına helikopterli müdahale

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Büyükçekmece'de otluk alandaki yangına helikopterli müdahale
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Büyükçekmece'de otluk alanda yangın çıktı. Otluk alandaki yangın, yangın söndürme helikopterinin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Büyükçekmece Gürpınar sahili ile Cengiz Topel Caddesi arasında kalan otluk alanda saat 08.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye yangın söndürme helikopteri de yangına denizden su alarak müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

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