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Büyükçekmece'de korkutan yangın

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#İstanbul#Büyükçekmece#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 14:21

İstanbul Büyükçekmece'de TÜYAP mevkiinde otlarda çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

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Yangın, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Rüzgar nedeniyle büyüyen alevler çevrede bulunan evlere yaklaşırken itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Otluk alanda çıkan Yangın dron ile görüntülenirken evlere yaklaşan alevler nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Yangın

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