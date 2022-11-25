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Büyükçekmece'de okulda deney tüpü paniği: 3 öğrenci yaralandı

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#İstanbul#Deney Tüpü#Okul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 21:12

Büyükçekmece'de okul laboratuvarında ders sırasında öğrencilerin elinden düşerek kırılan deney tüpü paniğe yol açtı. Yayılan kimyasal sebebiyle 3 öğrenci yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Ulus Mahallesi'ndeki bir ortaokulda yaşandı. İddiaya göre, okul laboratuvarında ders sırasında kullanılan deney tüpü, öğrencinin ellerinden yere düşerek kırıldı. Kırılan tüpün içinden sıçrayan kimyasal madde sebebiyle 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında hafif şekilde yanıklar oluşan öğrenciler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilerek evlerine gönderilirken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Büyükçekmecede okulda deney tüpü paniği: 3 öğrenci yaralandı

BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz Tepecik Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulu Fen Laboratuvarında bertaraf edilmek üzere kapalı bir kutuda muhafaza edilen kimyasal tüplerin bulunduğu kolinin düşmesi üzerine kimyevi sıvı sızıntısı meydana gelmiştir. Olaydan 2 öğrencimiz çok hafif 1 öğrencimiz ise lokal temas nedeniyle orta şiddette etkilenmiştir. El ve ayak teması nedeniyle etkilenen öğrencilerimiz hemen Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir. Tedbir amacıyla derslere ara verilerek okul tahliye edilmiş ve itfaiye ekiplerince bütün okul temizlenmiştir.“

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#İstanbul#Deney Tüpü#Okul

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