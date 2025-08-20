×
Büyükçekmece'de korkunç olay! Villanın bahçesinde ceset bulundu: 2 ay önce zorla alıkonulduğu ortaya çıktı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 15:36

Büyükçekmece'de inşaat halindeki villanın bahçesinde gömülü halde ceset bulundu. İlk önce kafatası bulunan cesedin 2 ay önce Küçükçekmece'de zorla alıkonulan Nametullah isimli yabancı uyruklu kişiye ait olduğu belirlendi.

Olay, dün Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri arama çalışması başlattı. Polis ekipleri arama çalışmalarını aldığı bilgiler doğrultusunda villanın bahçesinde yoğunlaştırdı. Polis köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında cesedin yeri kısa süre sonra tespit edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla toprağı kazarak cesede ulaştı. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

ÖNCE KAFATASI BULUNDU, SONRA BEDENİ

Arama çalışmaları sırasında inşaat halindeki villanın istinat duvarı yanında iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında ilk önce cesedin kafatasına ulaşıldı. Ardından kazı çalışmalarına devam eden ekipler cesedin diğer kısmına da ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 2 ay önce Küçükçekmece'de zorla alıkonulan Nametullah isimli yabancı uyruklu kişiye ait olduğu tepsit edildi.

'TANINMAZ HALDEYDİ'

Olayı gören Erdal Doğan, "Polis ekipleri sabah erkenden geldi. İlk önce çevreyi taradılar. Ardından kepçeyle kazdılar sonra villanın ön tarafını aradılar, herhangi birşey bulamadılar. Ardından arka tarafa geçtiler çevreyi komple taradılar. İnşaatın arka tarafına odaklanan ekipler cesedi buldular. Ceset, bir erkeğe aitti. Olay yerinde gerekli incelemeyi yapan ekipler, cesedi götürdüler. Aramayı 2 köpekle yaptılar. Ceset tanınmaz haldeydi. Bu inşaatı kendileri yapıyordu. Aralarında bir anlaşmazlık vardı galiba. Öldürülen kişi bildiğim kadarıyla Afganistan uyrukluydu. Ceset buraya gömüleli 2-3 ay olmuş tahminen" dedi.

