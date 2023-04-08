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Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında 11 katlı bina yıkıldı

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#Büyükçekmece#Riskli Yapı#Kentsel Dönüşüm
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında 11 katlı bina yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 15:45

6 Şubat depremlerinin ardından Büyükçekmece’deki riskli yapıların yıkılarak yenilenmesi için yeni bir süreç başlatan Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyıp Cumhuriyet Mahallesi Şafak sokakta bulunan, 11 katlı 30 bağımsız bölümden oluşan yapının yıkımını gerçekleştirdi.

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1999 Marmara Depremi’nin ardından İstanbul’da kentsel dönüşüm projesini ilk başlatan belediyelerden olan Büyükçekmece Belediyesi, bugüne kadar 35 bin konutu yeniledi. Vatandaş - belediye iş birliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından yeni bir sürece girdi. Bu kapsamda deprem riski taşıyıp Cumhuriyet Mahallesi Şafak sokakta bulunan 11 katlı yapı, 8 Nisan’da Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün ve belediye teknik ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. 

“BİNA 1989’DA YAPILMIŞTI” 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “6 Şubat depreminden sonra Büyükçekmece'den kentsel dönüşümü yeniden değerlendirdik ve 1999 depreminden sonra yapmış olduğumuz plan, program çerçevesinde devam ettirmekte olduğumuz kentsel yenilemeyi daha da hızlandırdık. Yüksek katlı binalara girmiyorduk. Bölgemizde biliyorsunuz ki 11-12 katlı binalar çok az. Yatay yapılaşmamız var. Ancak bugünkü yıktığımız bina gibi binalarımız da var. Bugün de Büyükçekmece toplu konut projesinin ilk başladığı alandayız. Artık ömrü doldu. 1989’da bu binalar yapılmıştı. Ama artık ömürleri doldu. Biz de 6 Şubat sonrası kendimize rota çizdik. 2023-2024 yılları içinde yıkılması gereken binaların tamamını yıkacağız” açıklamasını yaptı. 

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“KUMBURGAZ SAHİLİNE DOĞRU YOĞUN YIKIM ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ” 

Artık yüksek katlı binaların kentsel dönüşümünü ele aldıklarını vurgulayan Akgün sözlerine şunları ekledi: 

“Kumburgaz sahiline doğru yoğun bir yıkım yapacağız bu yaz boyunca. Cumhuriyetin yüzüncü yılında bizim en büyük kutlamamız, vatandaşımızın burnunun bile kanamaması için o binaları yıkmak olacaktır. Büyükçekmece’de halk bilinçlidir. Bugüne kadar devletten kredi kullanılmadan 35 bine yakın yapı yenilendi. Kimse kendi bölgesinde, olası depremde yıkılacak tek bina bile bırakmasın. Biz bütün ekip ve teknik arkadaşlarla yıkıma devam ediyoruz. Çünkü Büyükçekmece'de vatandaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz.”

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#Büyükçekmece#Riskli Yapı#Kentsel Dönüşüm

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