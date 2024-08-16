Büyükçekmece'de kavgayı ayırmak istedi, 'sen niye karışıyorsun' tepkisiyle silahla ayağından vuruldu

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Olay, gece saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol ortasında tartışan 2 sürücüyü ayırmak için araya giren O.A. (24) ayırmak istediği kavgaya bir anda taraf oldu. 'Sen niye karışıyorsun' diye başlayan tartışma sonunda O.A. silahla dizinden vuruldu. Genç, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışmalara başladı.

SİLAHLA VURULMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan silahla vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan tartışma anları ve görüntüdeki bir şüphelinin silahla 2 el ateş etmesi ve O.A.'yı vurması yer aldı.