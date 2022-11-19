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Büyükçekmece'de kan donduran cinayet! Eşini 8 yaşındaki çocuğunun önünde katletti

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#İstanbul#Cinayet#Kadın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 19:44

İstanbul Büyükçekmece’de bir adam, ilk önce tartışma yaşadığı eşini tabanca ile vurup öldürdü, ardından da intihar etti. Adamın cinayeti kadının 8 yaşındaki kızının yanında işlediği ortaya çıkarken, cenazeler ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Olay, Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre, 73 yaşındaki Hüseyin Karabulut, kısa süre önce evlendiği 49 yaşındaki Nurten Karabulut ile tartıştıktan sonra silahla önce kadını vurup öldürdü, ardından da intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. 

Büyükçekmecede kan donduran cinayet Eşini 8 yaşındaki çocuğunun önünde katletti

Olay yerine gelen ekipler kapı açılmayınca kapıyı kırıp içeriye girdi. İçeride iki cesetle karşılaşan polis ekipleri başka bir odada Nurten Karabulut'un 8 yaşındaki kızını gördü. Hüseyin Karabulut'un Nurten Karabulut'u 8 yaşındaki kızının yanında öldürdüğü öğrenildi.

Büyükçekmecede kan donduran cinayet Eşini 8 yaşındaki çocuğunun önünde katletti

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Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken savcılık ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Karabulut çiftinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

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