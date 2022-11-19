Büyükçekmece'de kan donduran cinayet! Eşini 8 yaşındaki çocuğunun önünde katletti

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Olay, Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre, 73 yaşındaki Hüseyin Karabulut, kısa süre önce evlendiği 49 yaşındaki Nurten Karabulut ile tartıştıktan sonra silahla önce kadını vurup öldürdü, ardından da intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler kapı açılmayınca kapıyı kırıp içeriye girdi. İçeride iki cesetle karşılaşan polis ekipleri başka bir odada Nurten Karabulut'un 8 yaşındaki kızını gördü. Hüseyin Karabulut'un Nurten Karabulut'u 8 yaşındaki kızının yanında öldürdüğü öğrenildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken savcılık ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Karabulut çiftinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.