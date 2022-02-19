Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Yeni fenomen Arda Güler 20 dakika sonrası karar...Yeni fenomen Arda Güler! 20 dakika sonrası karar...#Fenerbahçe
Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKonya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var#Konya
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Avrupadan inanılmaz görüntüler Çok sayıda ölü ve yaralı var...Avrupa'dan inanılmaz görüntüler! Çok sayıda ölü ve yaralı var...#Eunice
İstanbulda korkunç olay Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdülerİstanbul'da korkunç olay! Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler#Sahte Polis
Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesiBir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi#Geççek
Putin saldırı kararı aldı mı Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladıPutin saldırı kararı aldı mı? Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı#Biden
Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamalarıBizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?#Hayvan Maması
Yüzde 90 indirim aldatmacası bitiyor'Yüzde 90 indirim' aldatmacası bitiyor#Sahte İndirim
Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamileAdriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! #Adriana Lima
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Yepyeni G.Saray Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...Yepyeni G.Saray! Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu

#Tütün#Operasyon#Büyükçekmece
Büyükçekmecede kaçak tütün operasyonu

Büyükçekmece'de kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, 581 kilogram kaçak tütün, kimyasal madde ve çok sayıda makaron ele geçirildi. 

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, önceki gün Güzelce Mahallesi'de buluna bir evde kaçak sigara ve tütün üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler ayni gün eve baskın düzenledi.

Operasyonda adreste bulunan F.A. ve O.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 56 adet poşet içerisinde toplamda 581,5 kilogram kaçak tütün, 1 adet tütün üretim ve imalatında kullanılan kavurma kazanı, 20 litre kimyasal madde, 50 kutu içerisinde toplam 10 bin boş makaron ele geçirildi.

Büyükçekmecede kaçak tütün operasyonu

Gözaltına alınan O.Y. isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, F.A., ise  çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tütün#Operasyon#Büyükçekmece

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk